CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI / In attesa della prova del campo per capire se può considerarsi chiusa (almeno fino all'estate) la telenovela Ivan Perisic, in casa Inter sembra finalmente ai titoli di coda un'altra questione in piedi ormai da tempo.

Stiamo parlando ovviamente del rinnovo del contratto di capitan Mauro, del quale si parla ormai da settimane tra schermaglie e riappacificazioni.

I toni della disputa adesso si sono abbassati e tutte le parti in causa stanno convergendo verso una quadratura del cerchio che dovrebbe portare alla fumata bianca in tempi rapidi. A confermarlo è l'edizione odierna di 'Tuttosport' che parla di un incontro in programma nei prossimi giorni, con ogni probabilità in questa settimana, tra la moglie-agente Wanda Nara e la dirigenza interista al gran completo, dall'Ad Marotta ad Ausilio e Gardini, per mettere nero su bianco il nuovo accordo fino al 2023. Tutto come anticipato da Calciomercato.it, che vi aveva anche parlato delle cifre dell'operazione: 7 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus e clausola rescissoria che, mentre l'Inter vorrebbe eliminarla, l'entourage del giocatore potrebbe concedere un innalzamento a quota 160 milioni.

