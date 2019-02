Juventus-Parma, Allegri sul 'giallo' Dybala

JUVENTUS PARMA ALLEGRI DYBALA / 'Giallo' Dybala sul finire del match tra Juventus e Parma. Il numero dieci è rientrato negli spogliatoi dopo il terzo e ultimo cambio operato da Allegri, che aveva sostituito l'infortunato Bernardeschi con Emre Can. L'allenatore livornese si è soffermato sull'episodio in conferenza stampa: "Non mi sono accorto che è andato via.

Forse aveva freddo".

Allegri poi ha proseguito analizzando la gara e il rocambolesco 3-3 finale: "Mi dispiace aver regalato due punti. Spinazzola è stato sorpreso, non è abituato a giocare a quattro. E Mandzukic ha giocato una palla dentro che ci ha fatto prendere gol. Abbiamo pagato queste disattenzioni, è un momento che le cose ci girano al contrario. Stasera abbiamo fatto bene tecnicamente, però è la fase difensiva che ti porta alle vittorie".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui