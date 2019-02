FOTO - Inter, Icardi e Wanda Nara commossi a 'C'è posta per te'

INTER ICARDI WANDA NARA / Icardi e Wanda Nara continuano a far parlare di sé fuori dal campo. Ma stavolta le questioni contrattuali non c'entrano. Il centravanti dell'Inter e sua moglie sono stati ospiti della puntata andata in onda questa sera di 'C'è posta per te', su Canale 5.

I due sono stati invitati in trasmissione per fare una sorpresa a Serena, una ragazza di 23 anni grande tifosa nerazzurra. La storia di Serena, che nonostante, giovanissima, abbia perso la madre si è presa sulle spalle tutta la sua famiglia, prendendosi cura del padre e dei due fratelli più grandi, ha commosso fino alle lacrime Wanda nel backstage. Entrati in studio, i due hanno salutato Serena, visibilmente emozionata, portandole alcuni regali.