DIRETTA INTER BOLOGNA FORMAZIONI LIVE / In programma alle 18, Inter-Bologna rappresenta una gara spartiacque per entrambe le squadre. Gli ospiti sperano di avere una scossa dopo il cambio di allenatore e il ritorno sulla panchina rossoblu di Sinisa Mihajlovic. I padroni di casa devono invece riscattare l'eliminazione della Coppa Italia per mano della Lazio e un periodo abbastanza buio, caratterizzato anche dallo 0-0 casalingo contro il Sassuolo e dalla sconfitta esterna contro il Torino.

Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 60* Napoli 51* Inter 40 Milan 35 Roma 34 Sampdoria* 33 Lazio, Atalanta 32 Torino*, Fiorentina* 31 Sassuolo* 30 Parma* 29 Genoa* 24 Spal* 22 Cagliari 21 Udinese* 19 Empoli* 18 Bologna 14 Frosinone 13 Chievo* 9

* una gara in più

