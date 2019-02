JUVENTUS PARMA D'AVERSA BRUNO ALVES / La doppietta di Gervinho consegna un punto d'oro al Parma in casa della capolista Juventus. Nei giorni che hanno preceduto la gara si era parlato di un possibile trasferimento in bianconero di Bruno Alves, con Roberto D'Aversa che è intervenuto in merito ai rumors sul difensore portoghese a fine gara: "La sua partenza avrebbe creato uno scossone emotivo. Sarei stato contento per lui, sarebbe andato a giocare in una delle squadre più forti d'Europa.

Da allenatore del Parma sono però molto felice che sia rimasto: è un punto di riferimento in campo come- ha sottolineato in conferenza stampa l'allenatore gialloblu - Ma è soprattutto un uomo spogliatoio e dà l'esempio in ogni allenamento e fuori dal campo. Sarebbe stata una grave perdita per noi. A settembre dicevo che era l'acquisto più difficile e non scherzavo… Quando le squadre che avete scritto voi (Juventus e, ndr) me lo hanno chiesto non nascondo che mi è andata via la terra sotto i piedi perché ero andato lì per parlare di tutt'altre cose. E' stato bravo, lo volevano, ha parlato con me e con D'Aversa confermando di sentirsi parte integrante di questo progetto e di questa città".