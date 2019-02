JUVENTUS PARMA D'AVERSA / Il Parma di D'Aversa pareggia allo scadere e strappa un punto a Torino alla Juventus.

Il tecnico gialloblu è ovviamente soddisfatto della prova dei suoi nel match valevole per la 22a giornata di: "Giocando con una squadra come la Juve, bisogna sempre pensare di poter fare risultato, altrimenti non ce la si può fare - ammette ai microfoni di 'DAZN' - In pochi sul 3-1 avrebbero pensato che potessimo pareggiare, grande contributo da parte dei subentrati che hanno dato tutto. Abbiamo iniziato bene poi ci siamo un po' spaventati, nella ripresa siamo entrati con un altro atteggiamento. Ci siamo detti di giocarcela, se poi loro si fossero dimostrati troppo forti, amen. Il risultato di oggi dimostra che se giochiamo a viso aperto possiamo mettere in difficoltà chiunque. Gli episodi hanno girato dalla nostra parte, ma siamo stati molto bravi a metterci del nostro"