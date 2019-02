Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CRISTIANO RONALDO JUVENTUS PARMA / Non è bastata la doppietta per far vincere la, Cristianomostra comunque serenità dopo il pareggio subito nel finale contro il: "E' il calcio, non sono contento per il pareggio ma dobbiamo stare tranquilli - ammette ai microfoni di 'DAZN' - Abbiamo disputato una buona partita, il Parma ha subito a lungo e avevamo rischiato poco, poi abbiamo subito la rimonta. Carichi di lavoro? Non penso c'entrino, abbiamo commesso errori tattici. Sappiamo che tutti hanno gli occhi su di noi perché siamo la Juve, ma dobbiamo continuare a lavorare. Zero preoccupazioni, la squadra e l'allenatore sono in fiducia, sarà un grande anno per la Juve"