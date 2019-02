JUVENTUS PARMA ALLEGRI / La Juventus, a sorpresa, pareggia in casa 3-3 con il Parma, dopo essere stata due volte in doppio vantaggio. Massimiliano Allegri non fa drammi ma è molto critico con i suoi: "Siamo stati leggeri in fase difensiva, abbiamo difeso male sul secondo e sul terzo gol, soprattutto l'ultimo è stato un errore di gestione e di concetto - ha dichiarato a 'DAZN' - La palla deve morire sulla bandierina o dobbiamo farci far fallo, giocarla dentro l'area non ha senso, abbiamo esagerato nella giocata. Non c'è da vergognarsi a gettare la palla in tribuna. Siamo stati superficiali e a volte la paghi. Non cambia niente per il campionato, abbiamo ancora un grande vantaggio, ma non dobbiamo dare le cose per scontate.

E' l'unico rischio che dobbiamo evitare. Abbiamo fatto 45 minuti molto bene secondo me, nel secondo tempo la reazione da parte loro era prevedibile. In attacco abbiamo continuato a giocare bene, ma dietro abbiamo abbassato la tensione. In questo momento, comunque, ci fa bene. E' giusto essere puniti quando commettiamo questi errori, abbiamo ripetuto le stesse ingenuità commesse con l'Atalanta. Ora dobbiamo prepararci per una gara con ilmolto difficile. Il campionato non è finito e dobbiamo esserne consapevoli. Serve tornare a faticare in fase difensiva, giocare solo pensando all'attacco non va bene. Sembrava tutto facile a un certo punto stasera e infatti si è visto com'è finita. Avere una difesa nuova in quattro elementi ci ha creato dei problemi".