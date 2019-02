CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK CINA DALIAN YIFANG / La vittoria contro la Sampdoria e il pareggio della Juventus contro il Parma sono andati in secondo piano, la cessione di Hamsik sempre più vicina ha scosso l'ambiente napoletano. L'operazione è avviata verso la conclusione: prima della gara contro i blucerchiati la squadra ha saputo che a breve perderà il suo capitano.

Ilè pronto ad investire 15 milioni:, che alne guadagna circa cinque milioni all'anno con un contratto in scadenza nel 2021, è pronto ad accettare un triennale di 9 milioni di euro a stagione. E' in corso anche la stesura dei documenti e nell'arco di pochi giorni dovrebbe arrivare anche l'ufficialità. Il Napoli, che ha perso anche Rog ceduto in prestito al Siviglia, nel ruolo di centrocampista centrale utilizzerà Allan, Zielinski, Diawara e Fabian Ruiz, alternati nelle cinque gare disputate nel 2019.