JUVENTUS PARMA PAGELLE / Gervinho gela l''Allianz Stadium', alla Juventus non è sufficiente la doppietta di Cristiano Ronaldo nel rocambolesco 3-3 finale. I ducali rimontano sotto 3-1 grazie alla doppietta dell'ivoriano, a segno di tacco e poi al 93' con un destro ravvicinato non trattenuto da Perin. Bianconeri dai due volti, pagata a caro prezzo l'emergenza difensiva.

JUVENTUS

Perin 5,5 - Risponde a freddo su Kucka, poteva fare meglio sul terzo gol.

Cancelo 6 - Solita spina nel fianco in fase d'attacco. Solite sbavature in copertura.

Rugani 6 - Firma il suo secondo gol consecutivo in casa. Dietro bada al sodo, anche se il 3-3 nasce da una sua mancata chiusura su Inglese.

Caceres 6 - Primo tempo positivo, rompe il ghiaccio del terzo esordio in bianconero salvando su Gervinho. Cala e tanto alla distanza.

Spinazzola 5,5 - Propositivo e intraprendente sulla sinistra nel primo tempo. Le tre reti del Parma arrivano però tutte dalla sua parte.

Khedira 6 - Partita sfortunata la sua: doppio legno, avrebbe meritato maggior sorte. Si perde Barillà in occasione del gol del nunero 17 gialloblu (78' Bentancur 5,5 - Non contribuisce as evitare il naufragio finale).

Pjanic 6 - Ritrova le chiavi del centrocampo e con lui in campo la Juve è un'altra squadra quando attacca. Meno lucido nella ripresa.

Matuidi 6 - Porge sui piedi di Ronaldo l'assist del vantaggio. Non ha però la benzina dei tempi migliori.

Douglas Costa 6 - Giochi ad effetto e lunghe pause. Accusa un risentimento alla coscia e all’intervallo resta negli spogliatoi (46’ Bernardeschi 5,5 - Si fa male al costato ed esce nel finale. Prova senza acuti prima. 87' Emre Can s.v.)

Mandzukic 5,5 - Partita di sacrificio quella del croato, al ritorno in campo. Ingenuo quando a pochi secondi dal triplice fischio perde il pallone che innesca il pareggio di Gervinho.

Cristiano Ronaldo 7 - La sua doppietta non basta alla Juve. Sempre nel vivo del gioco, sale in cielo nella rete del tris bianconero.

Allenatore Allegri 5,5 - La Juve non riesce a gestire il doppio vantaggio. A parziale scusante l'emergenza difensiva.

PARMA

Sepe 6,5 - Reattivo su Cancelo, evita il momentaneo 2-0 su Khedira.

Iacoponi 5 - Sporca il destro di Ronaldo in occasione del vantaggio bianconero mettendo fuori causa Sepe.

L'incubo continua nella ripresa quando viene sovrastato di testa da 'CR7'.

Bruno Alves 6 - Si salva con esperienza fino all'1-0 dell'amico Ronaldo. Nel secondo tempo balla come tutta la retroguardia ospite.

Bastoni 5,5 - Parte bene, poi va in difficoltà sulle offensive dei bianconeri.

Gagliolo 5,5 - Sempre in apprensione con Cancelo, limita i danni.

Kucka 7 - Pennella i due assist per Barillà e Gervinho. Instancabile, spaventa Perin all'inizio con un bel destro da fuori (86' Sprocati s.v.).

Scozzarella 5,5 - Non regge l'urto di fronte ai dirimpettai bianconeri.

Barillà 6,5 - Puntuale nell'inserimento con la capocciata che tiene in vita il Parma dopo il 2-0 di Rugani.

Biabiany 5 - Mai uno spunto degno di nota, ad inizio ripresa D'Aversa lo tira fuori (56’ Siligardi 6,5 - Dà vivacità al tridente ducale, altro ritmo rispetto a Biabiany).

Inglese 6,5 - Gara fisica contro Caceres, un diagonale a metà secondo tempo sfiora il bersaglio grosso. Decisivo nel finale nel 3-3 di Gervinho.

Gervinho 7,5 - Quando innesta la sesta è ardua stargli dietro. Delizia la platea con il tacco del 3-2 e fa esplodere la gioia dei ducali nel recupero.

Allenatore D'Aversa 7 - Parma mai domo, che carattere! Nel 3-3 dell''Allianz Stadium' c'è il marchio del mister nato a Stoccarda.



Arbitro Giacomelli 6 - Partita senza sbavature, a parte il rigore assegnato allo scadere del primo tempo e poi non concesso dopo il consulto al VAR.

TABELLINO

Juventus-Parma 3-3

36', 67' Cristiano Ronaldo; 62' Rugani; 64' Barillà (P); 74', 93' Gervinho (P)

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira (78' Bentancur), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa (46' Bernardeschi; 87' Emre Can), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Dybala, Alex Sandro, Kean. All.: Allegri

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka (86' Sprocati), Scozzarella (76' Stulac), Barillà; Biabiany (56' Siligardi), Inglese, Gervinho. A disposizione: Frattali, Bagheria, Dimarco, Ceravolo, Machin, Gobbi, Gazzola, Dezi, Davordzie. All.: D'Aversa

Arbitro: Giacomelli (sez. Trieste); VAR: Chiffi (sez. Padova)

Ammoniti: Barillà (P), Scozzarella (P), Emre Can

Espulsi:

Note: 39.586 spettatori; recupero 1' e 4'

