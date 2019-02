BARCELLONA MESSI PROBLEMI INFORTUNIO / Problemi muscolari per Messi.

Per il calciatore del- come riporta 'Mundo Deportivo' - una contrattura alla coscia destra durante il match contro il. Un guaio in vista del big match di Coppa del Re contro il, che si giocherà fra 4 giorni

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui