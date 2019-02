JUVENTUS PARMA PAGELLE RONALDO / Il destro vincente di Cristiano Ronaldo, sporcato da Iacoponi e su assist di Matuidi, decide al termine dei primi 45 minuti di gioco l'anticipo della 22° giornata di Serie A tra Juventus e Parma. Il portoghese è il migliore dei suoi, senza sbavature il terzo esordio di Caceres in bianconero. Gervinho e Kuckaspaventano i padroni di casa, Iacoponi in affanno mentre Biabiany non riesce ad incidere.

Ecco le pagelle e il tabellino del primo tempo del match dell''Allianz Stadium'.

Juventus-Parma 1-0

36’ Cristiano Ronaldo

Juventus (4-3-3): Perin 6,5; Cancelo 6, Rugani 6, Caceres 6,5, Spinazzola 6,5; Khedira 6, Pjanic 6,5, Matuidi 6,5; Douglas Costa 6, Mandzukic 6, Cristiano Ronaldo 7. All.: Allegri

Parma (4-3-3): Sepe 6,5; Iacoponi 5, Bruno Alves 6, Bastoni 6, Gagliolo 6; Kucka 6,5, Scozzarella 6, Barillà 6; Biabiany 5,5, Inglese 6, Gervinho 6,5. All.: D'Aversa

Arbitro: Giacomelli (sez. Trieste); VAR: Chiffi (sez. Padova)

Ammoniti: Barillà (P), Scozzarella (P)

