Juventus-Parma, dai rumors di mercato all'amico Ronaldo: notte speciale per Bruno Aves

JUVENTUS PARMA BRUNO ALVES / Gara particolare quella dell''Allianz Stadium' per BrunoAlves. E non solo perché si troverà di fronte il connazionale e amico CristianoRonaldo. L'esperto difensore del Parma era entrato in orbita Juventus dopo gli infortuni di Bonucci e Chiellini, con il Ds Paratici che non ha poi affondato il colpo nella finestra invernale del mercato chiusasi giovedì.

La dirigenza campione d'Italia ha preferito puntellare solo con il ritorno di Caceres la difesa di Allegri per rimpiazzare, con Bruno Alves che nelle scorse ore ha anche rinnovato il proprio contratto fino alcon il club ducale. Il 37enne portoghese, con la fascia da capitano al braccio, cercherà questa sera di guidare i suoi verso l'impresa e fermare l'amico Ronaldo, che per breve tempo ha accarezzato l'idea di averlo come compagno di squadra con la maglia dei bianconeri.