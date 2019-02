NAPOLI SAMPDORIA ANCELOTTI HAMSIK - In conferenza stampa, al termine di Napoli-Sampdoria, il tecnico azzurro Carlo Ancelotti si sofferma nuovamente su Hamsik, per il quale si parla di una cessione in Cina. “Non so come finirà per Hamsik - ha spiegato - Il giocatore ha chiesto la cessione, ha desiderio di provare una nuova esperienza. Per il suo contributo, la serietà che ci ha messo, nessuno in società sente il diritto di dirgli di no. C'è una trattativa in corso e quando si concluderà, cercheremo cosa fare per sostituire la sua assenza. C'è Diawara, ma ce ne sono anche altri, che non hanno le caratteristiche di Hamsik che sono uniche, ma hanno delle qualità. Con questa squadra non c'è bisogno di utilizzare la frusta, perché è un gruppo serio.

L'abbiamo preparata bene la gara, tutti l'hanno saputa interpretare bene e ci hanno messo un po' più di verticalizzazione. Possiamo ugualmente raggiungere i nostri obiettivi come l'. Non dobbiamo cercare sosia, abbiamo altri calciatori che interpreteranno il ruolo con altre caratteristiche. Oggi Hamsik nella costruzione da dietro è stato fondamentale, ma anche Fabian straordinario.può giocare molto bene dappertutto, anche da centrale. Verdi può giocare a destra, sinistra anche centralmente. Avere meno calciatori in rosa è una possibilità in più per gli altri. In coppa siamo mancati, ma in campionato la prestazione colè stata soddisfacente. Da martedì a oggi è cambiata la profondità del gioco e la volontà di finalizzare.ha avuto un fastidio alla caviglia, ci vorranno almeno 10 giorni per essere a pieno regime. Sarà nella lista dell'Europa League".