Calciomercato Napoli, Hamsik in Cina: futuro deciso

CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK CINA / Futuro segnato per Marek Hamsik. Il centrocampista è pronto a lasciare il Napoli in questi giorni, direzione Cina. La conferma è arrivata direttamente da Carlo Ancelotti. Il tecnico azzurro non si è nascosto: "Siamo pronti ad accontentare Hamsik, c'è una trattativa in corso".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI . Il calciatore avrebbe già salutato i compagni: nel suo destino c'è il, squadra dove gioca Carrasco. Per Hamsik contratto triennale anetti a stagione, al Napoli