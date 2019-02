NAPOLI SAMPDORIA ANCELOTTI / Il Napoli rialza subito la testa battendo davanti ai propri tifosi per 3-0 la Sampdoria lasciando alle spalle l'eliminazione rimediata in settimana in Coppa Italia per mano del Milan: decisive le reti nel primo tempo di Milik e Insigne con il risultato che è stato arrotandato nel finale grazie al rigore trasformato da Simone Verdi. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI!

Al termine del match, Carlo Ancelotti si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare la prestazione dei suoi soffermandosi anche sulla trattativa calda di mercato che ha per protagonista Marek Hamisk: "C'è una trattativa in corso, la nostra volontà è quello di accontentarlo. Trattativa è aperta perchè c’è anche volontà del giocatore.

La società ha tantissimo rispetto per il calciatore. Marek ha fatto molto bene, questa prima parte l’ha fatta bene. Ultimamente abbiamo provato lì anche Fabian e Diawara, siamo coperti per questo abbiamo rinunciato anche a Rog. Il ruolo di centrocampo è coperto. La reazione dei miei? Me l’aspettavo. L'anormalità sta nella partita di martedì. Nelle due partite con il Milan è mancata profondità, non siamo riusciti a ribaltare il gioco. I gol arrivano quando sorprendi, è difficile segnare a difesa piazzata. Il cambio di fronte veloce è una componente importante, contro il Milan non l'abbiamo fatto bene''.

Il gol di Insigne: ''Gli dico sempre che in quella partita segna, stavolta ci ho azzeccato. Quando gli attaccanti non fanno gol vivono momenti di incertezza. Era molto importante segnare, per noi Insigne è fondamentale''.

