SERIE A NAPOLI SAMPDORIA / Il Napoli di Carlo Ancelotti rialza subito la testa dopo la sconfitta nei quarti di finale contro il Milan e batte per 3-0 la Sampdoria nel secondo anticipo della 22esima giornata di Serie A. Risultato ipotecato già nel primo tempo con le reti di Milik e Insigne: al 25' l'attaccante polacco è bravo a sfruttare un assist del solito Callejon, un minuto dopo l'esterno partenopeo trafigge Audero dall'interno dell'area di rigore blucerchiata.

Nel finale, subentrato a gara in corso, fa 3-0 su calcio di rigore. Nulla da fare per la Sampdoria e Fabioche si ferma a 11 gare consecutive in gol. Napoli che così consolida ancora di più il secondo posto, salendo a quota 51 punti, in attesa di Juventus-Parma. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 59; Napoli** 51; Inter 40; Milan 35; Roma 34; Sampdoria** 33; Atalanta e Lazio 32; Fiorentina e Torino 30; Sassuolo 29; Parma 28; Genoa 23; Spal e Cagliari 21; Udinese, Empoli** 18; Bologna 14; Frosinone 13; Chievo*** 9

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui