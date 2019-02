CALCIOMERCATO GENOA SANABRIA PIATEK / Antonio Sanabria è pronto a far dimenticare Piatek ai tifosi del Genoa.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport', il nuovo attaccante rossoblu ha dichiarato di non pensare all'eredità lasciata dal polacco: "Io il nuovo Piatek? La verità è che non l'ho mai visto giocare. Non penso di essere qui per sostituire qualcuno, ma sono al Genoa per fare il meglio per questa squadra e per realizzare più gol possibili. Sono molto contento di essere tornato in Italia in un club storico come il Genoa. La mia prima avventura in Serie A non è stata buona, perché sono arrivato in questo paese molto giovane e avevo solo 17 anni. Ora sarà tutto totalmente differente".