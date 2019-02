CALCIOMERCATO REAL MADRID HAZARD CHELSEA / Eden Hazard, stella del Chelsea, continua a rimanere il sogno proibito della dirigenza del Real Madrid: è ormai noto da tempo l'interesse dei 'Blancos' per l'attaccante belga classe 1991 con Florentino Perez pronto a fare follie per regalare ai propri tifosi un super colpo in vista della finestra estiva di mercato.

Nel mirino della dirigenza madrilena c'è anche Neymar ed è possibile che la scelta possa ricadere su uno dei due per rilanciare le ambizioni per la prossima stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Eden Hazard però può contare su un alleato speciale. Intervistato dal quotidiano belga 'Het Nieuwsblad', Thibaut Courtois, numero uno del Real Madrid e connazionale del talento dei 'Blues', ha consigliato la propria società sul da farsi: ''Neymar o Hazard? Io sceglierei Eden, naturalmente. Mi piace molto il suo stile di gioco, ha colpi veramente importanti. La scelta finale però spetta alla dirigenza. Io non so cosa succederà. Questa non è una domanda per me, ma per il presidente e la dirigenza''.

