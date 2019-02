PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-SAMPDORIA: bentornato Insigne!

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI SAMPDORIA / L'importanza di reagire alla grande come ha reagito il Napoli dopo la batosta di Milano. Tracollo del Meazza già archiviato e il merito è in gran parte di quell'uno-due, al 26mo minuto del primo tempo, nel quale il Napoli sblocca la sfida con la Samp e raddoppia subito dopo. Si sblocca Insigne, a digiuno da 3 mesi, ancora a bersaglio Milik, ritrovato anche Verdi. Ma il grande ispiratore è Josè Callejon, due assist e una gran prestazione. Un calciatore ritrovato.

NAPOLI

Meret 6 - Tiri in porta della Sampdoria davvero pochi e di certo non degni di nota. Si regala un clean sheet che comunque è sempre una nota di merito.

Hysaj 6,5 - Dalla sua parte c'è Jankto che ad un certo punto si mette a fare praticamente l'esterno, lui controlla senza grossi patemi.

Maksimovic 6,5 - Un passo avanti importante rispetto alla sfida col Milan, nella quale era stato travolto dalla forza d'urto dell'attacco milanista, risultando forse il peggiore in campo assoluto. Va anche vicino al gol nel primo tempo, ma il guardalinee lo pesca in fuorigioco.

Koulibaly 7 - Il controllo dell'area di rigore è tornato quello del pre-Piatek, con una marcatura stretta e molto concentrata su Quagliarella. Una gara senza sbavature.

Mario Rui 6,5 - Si propone spesso sul fondo, creando superiorità numerica. Crossare poi è tutt'altro paio di maniche, ma la presenza in entrambe le fasi c'è. Si fa valere.

Callejon 7 - Contro la Lazio ha ritrovato il gol e ha ritrovato in generale la sua pericolosità dalla metà campo in su. Il gol di Milik lo inventa lui con un fendente che scavalca tre avversari prima di raggiungere il compagno. Mette lo zampino anche nella rete del raddoppio.

Allan 6,5 - La gara imbarazzante giocata contro il Milan aveva dato l'idea di un calciatore ormai con la testa da un'altra parte, difficile da recuperare dopo il No al PSG. Quella di oggi ci mostra invece un Allan quasi tornato ai suoi livelli abituali di concentrazione ed impegno. Presto per cantar vittoria, ma la strada imboccata è quella giusta.

Hamsik 7 - All'uscita il (poco) pubblico del San Paolo gli tributa un'ovazione alla quale lui risponde con amore. Sembra quasi un addio, ma per ora meglio non pensarci: stasera va rimarcata la prestazione di alto spessore tecnico-tattico. Non è un caso se il suo ritorno è coinciso con il ritorno del Napoli ai suoi livelli abituali. Dal 73' Diawara sv

Zielinski 7 - Qualche sprazzo di talento, un po' di lavoro oscuro per coprire le scorribande di Mario Rui, ottima lettura della gara e tante iniziative interessante. Da Zielinski, appunto, quello che non si vedeva da un bel po' di tempo.

Insigne 7 - 2 novembre - 2 febbraio. Tre mesi esatti prima di ritrovare una gioia in campionato, una gioia per la quale aveva anche preso una certa abitudine. Dall'Empoli alla Sampdoria, in mezzo un digiuno diventato via via crisi, che a un certo punto oltre all'astinenza da gol aveva condizionato anche le prestazioni. Oggi ritrova sia la rete che la performance, e sfiora anche il raddoppio in più di un'occasione. Dall'82' Verdi 6,5 - L'atteggiamento della grande squadra si vede anche da queste piccole cose: Verdi non segnava da una vita, arriva il rigore e lo lasciano a lui, che peraltro lo trasforma alla perfezione. Gran bel gesto da parte di Milik.

Milik 7 - Dodicesimo gol stagionale, stasera con un'incursione fra le maglie dei due difensori che denota un fiuto del gol da campione. Gli contestano che contro le big segni molto meno: in realtà se gli arrivano palloni giocabili difficilmente non centra la porta.

All. Ancelotti 7 - Grande ripresa dopo il tracollo di San Siro.

Mezz'ora per sbloccarla, poi si toglie il freno a mano ed è un altro Napoli, soprattutto a livello mentale. La testa in certi casi fa tutta la differenza del mondo, e in una batosta come quella di Milano era importante riprendersi subito. In questo avere un top coach in certi casi è fondamentale.



SAMPDORIA

Audero 6 - Milik lo fredda a porta spalancata, Insigne trova l'angolo giusto. Poche responsabilità sui due gol.

Bereszynski 5,5 - Un po' in sofferenza sulle sovrapposizioni Zielinski-Mario Rui, ma comunque è fra i meno peggio. Arriva anche alla conclusione ma con scarsa fortuna.

Andersen 5,5 - L'azione del gol di Milik lo vede bruciato sul tempo dal polacco, che semplicemente arriva prima sul pallone, e lo scaraventa dentro. Un ritardo pagato a caro prezzo.

Colley 5 - In ritardo sul cross di Callejon che vale il vantaggio di Milik, mandato fuori giri da Insigne in occasione del 2-0. Serata tutt'altro che da ricordare.

Murru 5 - Ha la sfortuna di trovare dalla sua parte quello che è forse il miglior Callejon della stagione e ne subisce parecchio l'iniziativa. I due assist che lo spagnolo porta a referto non sono certo casuali.

Linetty 5 - Occupa la zona di pertinenza di Marek Hamsik e subisce spesso l'iniziativa dello slovacco, particolarmente in palla.

Ekdal 5 - Corre tantissimo ma spesso a vuoto: il centrocampo del Napoli prende spesso il pallino del gioco e acquisisce superiorità numerica, mandandolo più volte fuori giri. Dal 73' Vieira sv

Jankto 5,5 - Parte interno, finisce esterno nel 4-2-3-1 in cui Giampaolo trasforma la sua Samp per una buona fase del secondo tempo. In entrambi i ruoli non demerita particolarmente ma neppure si fa notare troppo.

Ramirez 5 - Negli ultimi tempi ha perso un po' di brillantezza, va molto di più a fiammate e le fiammate non sono neppure così frequenti. La staffetta con un Saponara invece in ottima condizione rischia di ribaltarsi presto. Dal 52' Saponara 5,5 - Qualche idea ce la mette, ma anche lui esce molto presto dai radar della partita.

Quagliarella 5,5 - Undici gare consecutive a bersaglio, il suo percorso si ferma proprio nella sua città. Un vero peccato, ma stasera la sua Samp ha replicato (a parti invertite) la prestazione del Napoli a Marassi.

Defrel 5,5 - Non demerita, si impegna tanto e crea anche qualche occasione pericolosa, ma di certo la gara dell'andata, quella che lo "presentò" al pubblico di Marassi con una doppietta, è un lontano ricordo. dal 59' Gabbiadini - Una conclusione strozzata fra le braccia di Meret e poco altro. Non proprio il più indimenticabile dei ritorni al San Paolo.

All. Giampaolo 5 - Che dire. Il Napoli gli restituisce con gli interessi il 3-0 dell'andata, anche sul piano della prestazione. Da una parte e dall'altra. La Samp inizialmente sembra in partita, ma poi arriva un uno-due che abbatterebbe un toro e infatti abbatte anche la Samp, che non la riprende più. Enorme stasera il divario fra le due compagini.

TABELLINO

NAPOLI-SAMPDORIA 3-0

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (73' Diawara), Zielinski; Insigne (83' Verdi), Milik (90' Ounas). A disp.: Karnezis, Ospina, Malcuit, Ghoulam, Albiol, Luperto, Mertens. All.: Ancelotti.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal (73' Vieira), Jankto; Ramirez (54' Saponara); Quagliarella, Defrel (59' Gabbiadini). A disp.:Belec, Rafael Cabral, Ferrari, Tonelli, Junior Tavares. All.: Giampaolo.

ARBITRO: Pairetto di Torino.

RETI: 25' Milik, 26' Insigne, 89' su rig. Verdi.

AMMONITI: Jankto, Murru, Andersen (S)

