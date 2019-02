CALCIOMERCATO INTER VRSALJKO / L'avventura di Sime Vrsaljko all'Inter potrebbe essere durata solo sei mesi: i problemi al ginocchio sinistro che perseguitano il croato dal Mondiale russo, con ogni probabilità costringerrano ad un intervento chirurgico in sala operatoria. Dopo averlo preso in prestito oneroso dall'Atletico Madrid in estate, la dirigenza nerazzurra sembra non essere intenzionata a riscattare il giocatore che è stato anche escluso dalla lista della Serie A.

L'Inter e Lucianohanno deciso di puntare così sumentre il destino di Vrsaljko pare essere segnato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come infatti confermato anche da 'As', Vrsaljko non indosserà più la maglia dell'Inter, a meno di clamorose sorprese dell'ultimo minuto: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, il croato avrebbe già salutato i compagni di squadra e sarebbe pronto a rientrare anticipatamente a Madrid per completare il recupero

