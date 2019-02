JUVENTUS PARMA FORMAZIONI / Fuori Dybala nella Juventus che ritrova Mario Mandzukic. Massimiliano Allegri lascia in panchina la 'Joya' nell'anticipo di questa sera contro il Parma, con il croato supportato ai lati del tridente da Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Allegri potrà contare nuovamente anche su Pjanic dal 1' e come annunciato in conferenza stampa butta subito nella mischia il neo-arrivato Caceres, complice l'emergenza infortuni nel reparto difensivo.

Juventus-Parma, le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri



Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. All.: D'Aversa

