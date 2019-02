CALCIOMERCATO EMPOLI MEVLJA / Come ammesso anche da Beppe Iachini, il trasferimento di Miha Mevlja all'Empoli è a rischio. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il difensore sloveno ha firmato il contratto intorno alle 18.55 dello scorso 31 gennaio, circa un'ora prima della chiusura del mercato invernale.

Per motivi ancora misteriosi, però, la società del presidente Corsi - che con loaveva trovato una intesa sulla base del semplice prestito fino al prossimo giugno - ha registrato il transfer poco oltre il tempo massimo fissato alle ore 20. La Lega ha adesso preso in esame la questione e probabilmente la prossima settimana prenderà una decisione. Nel frattempo il classe '90 ha fatto ritorno in Russia, in attesa di sapere se potrà o meno cominciare la nuova avventura in Italia.