p>ROMA MILAN CONVOCATI / La partita in programma questo weekend contro il, assume una valore importantissimo sia per lasia per: la squadra giallorossa è chiamata a cancellare subito il 7-1 rimediato in Coppa Italia contro lain un match delicato e decisivo per la lotta Champions League. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI

Sono 21 i giocatori convocati da Di Francesco in vista della partita in programma domani sera all'Olimpico alle 20.30. Cinque assenze importanti: oltre agli infortunati Juan Jesus, Ünder e Perotti, i giallorossi dovranno fare a meno degli squalificati Cristante e Nzonzi.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas

Centrocampisti: Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Riccardi

Attaccanti: Dzeko, Schick, Kluivert, Cangiano, El Shaarawy

