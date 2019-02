p>EMPOLI CHIEVO VERONA DI CARLO / Non sono bastati 45 minuti super alper avere la meglio sull'nel primo anticipo della 22esima giornata di Serie A giocato al Castellani: una doppietta del solitoha reso vane le reti siglate nella prima frazione dacon la formazione di Domenicoche ha fallito una grande occasione per riaprire il discorso salvezza. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI

Al termine della partita, il tecnico gialloblù ha analizzato la partita dei suoi ai microfoni di 'Sky Sport': ''Questo pari ce lo prendiamo almeno per invertire il trend negativo delle nostre ultime partite ma non ci consente di arrivare dove volevamo oggi. La partita è stata fatta bene, paghiamo però sempre le disattenzioni singole. Bisogna migliorare sotto l'aspetto dell'attenzione. Ci portiamo a casa un pareggio con grande determinazione, la squadra non molla di un centimetro e questo è un segnale importante. Ai ragazzi posso solo dire che dobbiamo continuare a lavorare''.

