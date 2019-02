Pagelle Napoli-Sampdoria: i voti del primo tempo

NAPOLI SAMPDORIA PAGELLE PRIMO TEMPO / Basta un minuto al Napoli per mandare ko la Sampdoria in questo primo tempo in realtà piuttosto equilibrato, che ha visto le due squadre giocarsela a viso aperto. Il minuto è il 26mo, quando prima Milik poi Insigne, ispirati da un Callejon versione assist-man, danno il doppio vantaggio ad un Napoli che fino a quel momento era sembrato avere addosso ancora le scorie della sfida col Milan. Nel tabellino azzurro di questa prima fase di gara anche un gol annullato per fuorigioco di Maksimovic.

Lacomunque sembra ancora ampiamente in partita, con Quagliarella che sembra particolarmente ispirato.

NAPOLI

Meret 6

Hysaj 6

Maksimovic 6

Koulibaly 6

Mario Rui 6,5

Callejon 7

Allan 6,5

Hamsik 6,5

Zielinski 6

Insigne 7

Milik 7

All. Ancelotti 7

SAMPDORIA

Audero 6

Bereszynski 5,5

Colley 5,5

Andersen 5,5

Murru 5,5

Linetty 6

Ekdal 6

Jankto 6

Ramirez 6

Quagliarella 6,5

Defrel 6,5

All. Giampaolo 5,5





