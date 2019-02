PREMIER LEAGUE CHELSEA HUDDERSFIELD HIGUAIN / Primi gol in maglia Chelsea per Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino spazza via le critiche degli ultimi mesi con una doppietta da urlo realizzata contro l'Huddersfield.

L'ex Milan ha prima aperto le danze con uno dei suoi classici gol in profondita, per poi chiudere definitivamente i conti con un gran destro da fuori. 5-0 il risultato finale in favore della squadra di Sarri, che si rilancia così in classifica.

CHELSEA-HUDDERSFIELD 5-0

16', 69' Higuain (C), 45'+1 rig., 66' Hazard (C), 86' D. Luiz

