PAGELLE E TABELLINO EMPOLI-CHIEVO/ Partita salvezza al Castellani, che il Chievo conduce addirittura col doppio vantaggio, firmato da Giaccherini prima e da Stepinski poi, ma recuperata dalla gigantesca prestazione di Caputo, autore della doppietta che toglie le castagne dal fuoco a Iachini. Da recriminare, e tanto, alla fine ne avrà solo Di Carlo, che vede sfumare tre punti fondamentali per risalire la classifica dalla croce dell'ultimo posto.

EMPOLI

Provedel 6 - Niente da fare su entrambi i gol del Chievo, ma risponde bene sugli altri tentativi clivensi. Bravo coi piedi, dal suo rinvio nasce il pari di Caputo.

Veseli 6 - Svolge bene il suo compito, nonostante qualche sofferenza nella parte centrale del primo tempo.

Silvestre 5 - Un suo intervento poco convinto su una palla vagante in area, favorisce il tiro di Stepinski che vale il raddoppio clivense nel primo tempo. Anche nella ripresa appare fuori posizione quando Stepinski, in spaccata, tenta al volo una conclusione pericolosa.

Rasmussen 5 - Anche lui in grande difficoltà, fra movimenti incerti e marcature poco decise. Da rivedere.

Krunic 6 - Fa bene il compitino, senza strafare e sbattersi troppo negli inserimenti. Esce per far spazio all'ariete d'attacco nei minuti finali. Dall'83' Michedlidze s.v.

Traore 6 - Fa bene in mezzo al campo, fra palloni recuperati e rincorse per fermare i portatori di palla ospiti.

Bennacer 5,5 - Poca velocità nel giro palla e poco coraggio nelle verticalizzazioni. Aiuta la difesa offrendo protezione però.

Di Lorenzo 6,5 - Arriva sempre coi tempi giusti nel primo tempo, sgroppando bene sulla fascia. Suo l'assist per il gol di Caputo che accorcia le distanze nel primo tempo. Bello il duello con Jaroszynski.

Pasqual 6 - Il capitano sif a sempre trovare pronto sull'out di sinistra, mettendo spesso in mezzo palloni tagliati che però gli attaccanti non riescono a concretizzare in rete.

Farias 5,5 - E' arrivato ad Empoli da poco e si vede. I movimenti sono ancora da affinare, così come il dialogo coi compagni. Dal 58' Oberlin 6 - Anche lui gode di poche ore di allenamento con la casacca dei toscani, ma offre comunque un buon contributo pressando la retroguardia del Chievo senza risparmiarsi.

Caputo 7,5 - H ai merito di riaprire il match un attimo prima dell'intervallo e riaccendere una luce che sembrava già definitivamente spenta al Castellani. E poi pareggia nei primi minuti della ripresa sfruttando il gran rinvio del portiere.

All. Iachini 6 - Una squadra che produce gioco la sua, ma che non riesce a concretizzare la manovra nel primo tempo, al di là del sussulto di Caputo che riapre il match. Da raddrizzare il terzetto difensivo, mentre lì davanti si sente la mancanza del faro Zajc.

Avrà molto da lavorare in vista della salvezza.

CHIEVO

Sorrentino 6 - Non può nulla sui due gol di Caputo.

Rossettini 6 - Una prestazione buona la sua, sempre attento e preciso nell'anticipo e nel disimpegno.

Barba 5,5 - Qualche difficoltà di troppo specialmente nell'uno contro uno e un'ammonizione ben spesa nel finale.

Bani 6 - Spinge poco sulla fascia, anche perchè Pasqual lo costringe a mantenere la posizione.

Rigoni 6 - Il fraseggio a centrocampo non è rapidissimo, ma il suo contributo è comunque da apprezzare anche a sostegno della retroguardia.

Kiyine 5,5 - Non riesce a lasciare un'impronta decisiva sul match. Troppo timido, Di Carlo lo sostituisce. Dal 58' Dioussè 6,5 - Molto meglio del compagno di squadra per sostanza e concretezza nel reparto di mezzo. Corre tantissimo e fa filtro.

Hetemaj 5 - Una giornata negativa per lui, che fra le altre cose cicca l'intervento sul gran rilancio di Provedel su cui Caputo ne approfitta per il gol del 2-2.

Giaccherini 7 - Porta in vantaggio il Chievo con un bel tiro che non lascia scampo a Provedel. Sempre nel vivo del gioco e della manovra offensiva, è ormai imprescindibile per Di Carlo.

Jaroszynki 6 - Spinge finchè ne ha e fino a quando non decide di mantenere il 2-2 inserendo il più difensivo Frey. Ma con Di Lorenzo è un bel duello sulla fascia. Dall'83' Frey s.v.

Pellissier 5,5 - Una mezz'ora di gioco in cui si vede poco, poi la sfortuna. Esce acciaccato lasciando il posto a Djordjevic. Dal 29' Djordjevic 6 -

Stepinski 6,5 - Raddoppia al 46' con una girata da posizione angolata, ma libero da marcatura. Ci riprova nella ripresa con un tiro al volo in spaccata, ma senza fortuna. I suoi gol cominciano a diventare pesanti, ma Caputo manda tutto all'aria.

All. Di Carlo 5 - Per una squadra che occupa l'utimo posto in classifica come la sua, farsi rimontare due gol da una diretta rivale rappresenta quasi una condanna anticipata. Eppure il cinismo clivense del primo tempo sembrava poterla spuntare.

Arbitro: Di Bello 6 - Arbitra una buona gara, che sviola via fino alla fine senza strascichi.

TABELLINO

Empoli-Chievo Verona 2-2

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Krunic (dall'83ì Michedlidze), Traore, Bennacer, Di Lorenzo, Pasqual; Farias (dal 58' Oberlin), Caputo. A disp.: Dell'Orco, Diks, Antonelli, Maietta, Nikolaou, Brighi, Pajac, Acquah, Ucan, Perucchini. All. Iachini.

Chievo Verona (3-5-2): Sorrentino; Rossetini, Barba, Rigoni; Kiyine (dal 58' Dioussè), Hetemaj, Giaccherini, Bani, Jaorszynski (dall'83' Frey); Pellissier (dal 29' Djordjevic), Stepinski. A disp.: Cesar, Schelotto, Tanasijevic, Vignato, Piazon, Burruchaga, Pucciarelli, Meggiorini, Semper. All. Di Carlo.

Marcatori: 32' Giaccherini (C), 46' Stepisnki (C), 47', 52' Caputo (E)

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. di Brindisi)

Ammoniti: 25' Jaorszynski (C), 92' Barba (C)

Espulsi: -

