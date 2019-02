CALCIOMERCATO PSG BUFFON / In scadenza di contratto a fine stagione, Gigi Buffon non esclude la possibilità di allungare ancora la sua carriera e l'esperienza al Paris Saint-Germain. Del possibile rinnovo il portiere italiano ne ha parlato in conferenza stampa: "Se Alphone (Areola, ndr) e la società lo vogliono, resterei anche la prossima stagione.

Ora però è importante concentrarci sul campo e sulle partite che ci attendono:. Per il mio contratto e la prossima stagione c'è tempo per pensarci".

Buffon rispondendo alle domande di giornalisti ha anche aggiunto: "Credo di essere sempre stato un elemento di aggregazione per la squadra. Per me è importante avere la stima dei compagni, più di giocare una partita. La gerarchia non è un problema, Areola è un portiere di primo livello voglio trasmettergli la mia esperienza, come affrontare certe situazioni in campo e fuori".

