ROMA MILAN CONVOCATI / Ventidue i calciatori convocati da Rino Gattuso per Roma-Milan, match fondamentale per la corsa al quarto posto. I rossoneri, reduci dalla bella vittoria in coppa Italia contro il Napoli con Piatek protagonista, dovranno fare a meno di cinque calciatori, tutti per infortunio.

Si tratta di. Ecco

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui