INTER VRSALJKO / La notizia era già nota, ora però ha il crisma dell'ufficialità o quasi: la stagione di Sime Vrsaljko può considerarsi conclusa. Lo certifica l'assenza del nome del terzino croato dalla lista dei 25 calciatori consegnata dall'Inter alla Lega Serie A per la seconda parte di stagione.

Il terzino, di proprietà dell', è alle prese con un problema al ginocchio che lo ha spinto a fermarsi per sottoporsi ad un intervento chirurgico che lo terrà fuori dal campo per sei mesi circa. Da qui la necessità per la società nerazzurra di intervenire sul mercato, come fatto con Cedric Soares: Vrsaljko a fine stagione non sarà quindi riscattato e tornerà a Madrid.