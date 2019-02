CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI CONTE MAROTTA/ Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bologna ha parlato delle ripetute voci di calciomercato: "Non vedo la necessità di buttare tutto all'aria: non vedo la differenza tra quello che stiamo facendo e quello che dovevamo fare. La vedo in come si è trattati: si ripetono concetti che non sono più notizie, sono più un modo di fare. Conte può andare a giro dove gli pare, Marotta è giusto che vada poi a cercare il bene dell'Inter, il migliorare il futuro dell'Inter: poi bisogna lavorare giornalmente. In questo caso qui, se si tira in ballo più volte la notizia, secondo me Marotta sa come si fanno le cose e per quello che state dipingendo, non rappresenta il suo stile di lavorare, la sua professionalità". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Il tecnico di Certaldo ha poi aggiunto: "Lui sa bene che queste cose qui non fanno il bene dell'Inter. Per come la state riportanto, è un'offesa alla sua qualità professionale. Così si comportano i dilettanti, non i professionisti come Marotta".

Prosegue: "Delle voci ne abbiamo parlato, a me non cambia niente. Se vuole gli dico i chilometri che ho fatto con la tuta di allenatore addosso. E' il mio lavoro, il mio quotidiano: non ho sempre vinto nel calcio, ho perso tante partite, ne ho vinte anche. Visto che lei (giornalista) ha detto che è un epilogo quasi scontato a fine campionato... non lo dice lei? E chi lo dice? Marotta tratterebbe un affare di questo genere così? Lui è un professionista doc, lo avete detto voi finora... e poi dite che incontra Conte in sede. E' una cosa che non sta insieme: sono chiare le intenzione di chi accosta le tue cose. E' ridicolo ciò che si scrive in questo caso qui! Marotta incontrerebbe in questo momento Conte in sede? Non è credibile, non è notizia, è una strategia, altrimenti lo incontra da qualche altra parte. Poi è chiaro che deve cercare il meglio dell'Inter. A me non cambia niente!"

Infine una chiosa sulla sua situazione contrattuale: "Io non ho chiesto niente, mi hanno proposto un contratto di 3 anni e questo significa che si sa che serve tempo per un'ulteriore crescita. Se fossi Marotta non mi sentirei molto lusingato da come lo avete descritto. Così non ce lo vedo, è tutta un'altra persona: così farebbe un direttore di prima categoria"

