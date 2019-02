CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN GATTUSO / Un Milan più forte dopo il calciomercato, nonostante l'addio di Higuain? Per Rino Gattuso non ci sono dubbi: è così, i rossoneri si sono rinforzati.

Anche senza lo strapagato Pipita, ora al Chelsea.

L'allenatore, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della fondamentale sfida con la Roma, ha parlato così del calciomercato effettuato dal sodalizio meneghino: "Ora siamo più forti, sicuramente. Oltre al calciomercato, dobbiamo pensare ai calciatori che rientreranno dagli infortuni, i vari Biglia, Zapata... Sarà come aver comprato altri giocatori che non abbiamo mai avuto e ci sentiremo rinforzati. Sono arrivati due giocatori importanti, non bisogna acquistare tanto per farlo. Esterno offensivo? Cercavamo calciatori in grado di farci fare un salto di qualità incredibile, non li abbiamo trovati e abbiamo preferito restare così, dando fiducia a chi è rimasto".

