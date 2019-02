ROMA MILAN GATTUSO / Archiviate le polemiche di calciomercato e la bella vittoria in Coppa Italia col Napoli, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Roma, in programma domenica alle 20:30, fondamentale per la corsa Champions. Calciomercato.it vi offre in diretta le sue dichiarazioni.

ROMA - "Le squadre qualificate in Coppa Italia hanno meritato di vincere, ora bisogna cavalcare l'onda dell'entusiasmo. La Roma non vive un gran momento, ma è una grande squadra, ha un ottimo rendimento ed è la squadra che tira più in porta del campionato. Sono in difficoltà, ma per noi sarà una gara difficile: i giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive in casa, sono composti da grandi calciatori e da un tecnico che fa bene da anni".

QUARTO POSTO - "Ho detto alla squadra che dobbiamo arrivare in Primavera a giocarcelo, il Milan non ci è mai riuscito negli ultimi anni. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, se qualcuno fa il muso perchè non sta giocando deve innanzitutto pensare al bene della squadra, solo così possiamo fare qualcosa di importante".

MERCATO - "Ora siamo più forti, sicuramente. Oltre al calciomercato, dobbiamo pensare ai calciatori che rientreranno dagli infortuni, i vari Biglia, Zapata... Sarà come aver comprato altri giocatori che non abbiamo mai avuto e ci sentiremo rinforzati. Sono arrivati due giocatori importanti, non bisogna acquistare tanto per farlo. Esterno offensivo? Cercavamo calciatori in grado di farci fare un salto di qualità incredibile, non li abbiamo trovati e abbiamo preferito restare così, dando fiducia a chi è rimasto".

PIATEK - "Non è che deve fare quello che vuole, quest'espressione non mi piace. Abbiamo un'organizzazione di gioco e deve seguirla, ma ovviamente il suo istinto deve tenerlo, seguirlo. Non bisogna dargli troppe informazioni, meno ne ha meglio è".

CONFERMA - "Non mi sento più al sicuro, bastano due prestazioni non positive e tornerò, per molti, ad essere un incapace. Ho visto che hanno massacrato addirittura Ancelotti... Fa parte del nostro lavoro.

Penso ai nostri ragazzi, a lavorare, del resto non mi interessa e va bene così".

PAQUETA' - "Il brasiliano è stata la sorpresa più grande di questi giorni a livello tattico, lavora benissimo, è curioso, è un brasiliano atipico, come ho già detto".

BAKAYOKO - "In questo momento non ne possiamo fare a meno, se ci saranno i presupposti deve restare al Milan, ha mostrato grandi doti tecniche. Non tengo la contabilità, non conosco certe dinamiche, ma è un giocatore importante per noi e può diventarlo per moltissimi anni".

ZANIOLO - "Ho grandissima ammirazione per lui, l'anno scorso l'ho seguito in Primavera. Si sapeva già all'Entella che fosse bravo, sta dimostrando grandissima qualità e rappresenta una fortuna per il calcio italiano. Mi auguro che non si perda, che pensi a lavorare, ma in questo momento è uno dei talenti più importanti del nostro calcio".

CONDIZIONE - "Fisicamente stiamo bene, a volte l'entusiasmo ti porta a fare qualcosa in più, ma i dati dicono che siamo in forma. Sapevamo che il lavoro di quest'estate potesse darci frutti, abbiamo perso qualche calciatore per strada e vuol dire che abbiamo commesso errori, ma in generale possiamo dire che stiamo bene".

PIATEK E CUTRONE INSIEME - "Dipende dalle caratteristiche dei singoli: per me possono giocare insieme, ma bisogna vedere se vogliamo giocare con un centrocampo a tre o con una mezzapunta, se possiamo permettercelo. Non è che l'idea non mi piaccia, devo solo capire se sia funzionale per i calciatori che ho a disposizione. Anche a me dispiace lasciar fuori Cutrone in qualche gara, ma devo far rendere al massimo la squadra".

GESTIONE ROSA - "In questo momento è la componente più difficile, ma fa parte del mio mestiere. Bisogna cercare di non far perdere l'entusiasmo a nessun calciatore. Allenarli è facile, il difficile è quando vedi qualche muso lungo intervenire, essere credibili e non far mollare loro una virgola".

VIALLI E MANCINI - "Bellissimo vederli insieme in Nazionale. Gianluca ha attraversato un momento duro, ma ha dimostrato ancora una volta di essere un combattente. Penso sia qualcosa di bello, di importante. Hanno scritto pagine importanti nella Sampdoria, era uno spettacolo vederli".

