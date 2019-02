INTER MAGLIA CINESE / L’Inter prepara una novità storica in occasione del match di domenica contro il Bologna a San Siro, il primo dopo la chiusura del mercato e le polemiche dei giorni scorsi.

Come annunciato dallo stesso club sul suo sito ufficiale, infatti, i nerazzurri indosseranno una maglia speciale, dedicata alle celebrazioni per il capodanno cinese e l’inizio dell’anno del maiale, che inizieranno il prossimo 5 febbraio.

Per la prima volta, un club di Serie A scenderà in campo in un match ufficiale con i nomi dei suoi calciatori stampati in cinese sul retro delle divise: l’Inter ne ha mostrato alcune in anteprima sul suo profilo Twitter ed ha annunciato ulteriori iniziative per l’occasione. Dai messaggi di auguri sui LED a bordocampo ai contenuti video che offriranno i canali social della società.

