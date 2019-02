ROMA DI FRANCESCO DZEKO / "La parte più brutta": Eusebio Di Francesco non giustifica Edin Dzeko, espulso contro la Fiorentina in un match che lo ha visto anche litigare con Cristante.

Il tecnico della Roma nella conferenza stampa prima della sfida alha dichiarato: "Credo che sia stata la parte più brutta di una sconfitta dolorosa ma è stato il primo a chiedere scusa a tutta la squadra. Al di là di quello che si può dire in giro, ha avuto un atteggiamento sbagliato, non deve più succedere. Dopo il 4-1 ed essere rimasti in dieci l'intelligenza sta nel non prendere più gol. Ma la fortuna del calcio è che subito ti dà l'occasione per rifarti".