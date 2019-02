FIFA INFANTINO MONDIALE RIVOLUZIONE / Il calcio internazionale sembra destinato a cambiare definitivamente volto nei prossimi mesi. Il consiglio della FIFA in programma a marzo a Miami dissiperà i dubbi su varie competizioni e potrebbe apportare modifiche epocali a tutto il movimento. Il quotidiano spagnolo 'Marca' analizza nella sua edizione odierna.

MONDIALE PER CLUB – L’attuale Mondiale per Club non piace a nessuno e sembra aver fatto il suo tempo.

Il progetto diè trasformarlo in un appuntamento a cadenza biennale o addirittura quadriennale, con 24 o 32 squadre: un’idea che attrarrebbe addirittura 18 miliardi di euro dallo sponsor giapponese Softbank. La FIFA, inoltre, appoggerebbe il ritorno della, desiderato dalla UEFA, che coinvolgerebbe però, oltre a quelli di, anche i campioni di

COPPA DEL MONDO – Infantino vuole rendere il Mondiale classico ancora più ampio, allargandolo a 48 nazionali partecipanti già dal 2022. Non sarà semplice, ma l’idea è appoggiata dal paese organizzatore dell’appuntamento, il Qatar. Gli ottimi risultati della Nations League, inoltre, avrebbero convinto la FIFA a trasformarla in una competizione a carattere mondiale, che sostituirebbe la Confederations Cup e avrebbe una fase finale con otto nazionali ogni due anni a ottobre e novembre, da incastrare nel già complesso calendario dei club.

