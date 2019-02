INTER PERISIC / Non hanno apprezzato e chissà se dimenticheranno: i tifosi dell'Inter contro Ivan Perisic, colpevole di aver chiesto la cessione nel mercato di gennaio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

C'erano le sirene dell'a far desiderare un futuro in Premier League all'attaccante croato ma alla fine nessuna offerta ha soddisfatto le pretese del club nerazzurro ed allora il vicecampione del mondo si è dovuto rassegnare a terminare la stagione alla corte di. Ma come? L'interrogativo è lecito e oltre al morale del giocatore c'è anche da tenere in conto il malumore della piazza che giovedì alla lettura delle formazione di Inter-Lazio ha subissato di fischi Perisic. Non sorprende così il tenore dei commenti sotto al post di buon compleanno che la società lombarda ha pubblicato questa mattina. Auguri che il popolo nerazzurro, o almeno una parte di essa, non ha affatto apprezzati, come dimostrato questi tweet: