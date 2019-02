SARRI HAZARD CHELSEA / Non vive giorni tranquilli Maurizio Sarri nello spogliatoio del Chelsea. La dura sconfitta con il Bournemouth (4-0) ha causato uno scossone nel gruppo, una cui parte sarebbe ormai in contrasto con l’ex allenatore del Napoli. A preoccupare i tifosi Blues è soprattutto il rapporto con Eden Hazard, la grande stella del club, che non sembra mai essere decollato.

Alla vigilia del match con l’Huddersfield Town in casa, fondamentale per rialzare subito la testa, Sarri ha lanciato un ennesimo messaggio pubblico al belga, anche piuttosto duro: “È abituato a giocare da solo, ora deve farlo di squadra.

Non è facile, perché è arrivato in alto con un altro stile di gioco: è fantastico dal punto di vista tecnico, ma deve migliorare tatticamente. Abbiamo tanti giocatori individualisti come Hazard, Pedro e Willian, così per un attaccante è difficile muoversi bene”.

Frasi che fanno seguito ad altre, mal digerite dal ragazzo (definito “un grande calciatore, ma non un leader”) e che rendono sempre più in bilico la sua posizione per la prossima stagione. Il Real Madrid, che lo segue da mesi, è pronto a sferrare l’attacco...

