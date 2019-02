ROMA MILAN DI FRANCESCO / Dopo la deblace di Firenze, la Roma è chiamata alla delicata sfida contro il Milan, una sorta di spareggio Champions che sarà importante anche per il futuro di Eusebio Di Francesco, sempre più in bilico dopo la disfatta in coppa Italia. Proprio l'allenatore dei capitolini parla in conferenza stampa alla vigilia del maatch contro la squadra di Gattuso: Calciomercato.it vi offre in diretta le sue parole.

COME RIPARTIRE - "Mettendo in campo una prestazione di altissimo livello, prima di tutto mentale. E' fondamentale in questo momento delicato".

MILAN - "Qualche partita fa era più o meno nelle nostre condizioni e questo dimostra che in una partita più cambiare tutto".

DE ROSSI - "Mi auguro che possa dare una prestazione dal punto di vista della presenza, dell'essere il mister dentro la partita. I miei dubbi su come sarà in partita fisicamente perché non ha mai giocato. Resta quindi un punto interrogativo anche se si è allenato con maggior continuità in questo ultimo momento e riesce a calciare senza dolore".

SQUADRA MALATA - "Non avevo detto malata, ma non guarita, che è diverso. C'erano state risposte ma non c'era continuità. E' agonizzante ma non per forza si deve morire. C'è depressione, ma la forza sta nel ribaltarla.

In questo momento siamo incudine, bisogna stare zitti e cercare di ripartire per tornare ad essere martello nel modo giusto".

BLOCCA UNITO - "Dobbiamo migliorare in tante cose ma nei ragazzi c'è la voglia di rifarsi. Mi sento un papà che non è riuscito a dare i consigli giusti ma in tante altre occasioni c'è riuscito. Siamo sempre ricaduti negli stessi errori e questo ci deve far riflettere perché non accada più".

VALUTAZIONI DOPO FIRENZE E COLPA - "La differenza tra me e voi è che io devo trovare le soluzioni non le colpe. Voi potete scrivere e giudicare, in maniera giusta o sbagliata, io devo trovare le soluzioni. Ora serve ancora più unità, più sincerità. Serve lealtà dalle parti, qui (in sala stampa, ndr) è difficile, ma nello spogliaatoio deve esserci e dobbiamo dimostrarlo in campo. I responsabili principali siamo noi e noi dobbiamo rimediare a questo momento difficile".

UNDER - "Under è l'argomento meno importante. Sorrido perché un giorno mi scrivono di non far giocare Dzeko, un altro giorno di non mandare in campo El Shaarwy... la gente non capisce che abbiamo bisogno di tutti in questa squadra, la capacità è con l'unione nascondere i difetti del compagno".

DIMISSIONI - "La stessa domanda me l'avete fatte in altre circostante, è un po' scontata ma questo è un ambiente pessimista. Sono le situazioni a far prendere le decisioni. E' giusto che voi facciate le chiacchiere altrimenti come fate a parlare sempre di calcio. Le chiacchiere stanno a zero, servono solo i fatti e li devono fare io che sono il responsabile tecnico di questa squadra".

