Calciomercato Inter, niente Conte: svelato il sogno di Marotta per la panchina

CALCIOMERCATO INTER CONTE ALLEGRI / Il calciomercato di gennaio si è appena concluso, ma in casa Inter resta il fermento. Soprattutto per quanto riguarda la panchina e la posizione di Luciano Spalletti, a cui pubblicamente viene ribadita la fiducia da parte della società che però, inevitabilmente, sta facendo approfondite valutazioni sul conto del tecnico fresco di rinnovo fino al 2021.

L'eliminazione dalla Coppa Italia al culmine di un mese di gennaio negativo ha acceso la discussione sul mister di Certaldo ed infiammato le voci sul possibile ribaltone in panchina al termine della stagione.

Nome caldo in queste ore è quello di Antonio Conte, indicato come prima ipotesi e protagonista di un avvistamento vicino alla sede interista che ha fatto molto discutere. Ma non è l'unica ipotesi in lista. Anzi. Accanto agli altri big come Simeone e Mourinho, secondo il 'Corriere dello Sport' il vero sogno dell'Ad Beppe Marotta sarebbe il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Pista ai limiti dell'impossibile al momento, visto che l'allenatore e la 'Vecchia Signora' non danno segni di cedimento, ma l'Ad nerazzurro terrà sotto attenta osservazione ogni possibile sviluppo.

