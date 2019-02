CALCIOMERCATO JUVENTUS HUDSON-ODOI / Callum Hudson-Odoi è certamente uno dei migliori prospetti non solo della Premier League ma dell'intera Europa. La Juventus lo segue con attenzione e ha da tempo segnato sui propri taccuini il nome dell'ala del Chelsea classe 2000. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel giugno 2020 e non appare intenzionato, almeno per il momento, a rinnovare il proprio rapporto con i 'Blues'.

Ecco allora che i bianconeri possono tentare il colpo di prospettiva, ma in pole position sul giocatore sembra esserci un altro club. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Il Bayern Monaco infatti ha provato più volte a tentare il Chelsea a gennaio, ma gli inglesi sono stati irremovibili. Come però sottolinea il 'Sun', il club bavarese non è intenzionato a mollare la presa e in estate è pronto a nuovi assalti per il talento britannico. E visto il contratto in scadenza, un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe far vacillare e non poco i londinesi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui