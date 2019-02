CALCIOMERCATO ATALANTA PERCASSI ZAPATA GASPERINI / Si dichiara ancora sotto shock per la semifinale di Coppa Italia raggiunta battendo la Juventus per 3-0. Ma quando Antonio Percassi parla di Giampiero Gasperini torna subito lucido e commenta: "Giù le mani. Non devono chiedermelo assolutamente. Lo voglio qui a vita. La sua è l'Atalanta più bella di sempre, che ha battuto tutti i record di oltre 110 anni di storia. Ha cambiato la mentalità: è un maestro". Il presidente nerazzurro, a 'La Gazzetta dello Sport', parla dunque forte e chiaro. Non solo del tecnico dei record, ma anche del proprio organico: "A gennaio volevamo trattenere tutti i big e ci siamo riusciti. Zapata? Presto lo riscatteremo. Ci faceva sempre gol quando giocava con noi.

Io e mio figlio lo seguivamo da tempo e non abbiamo mai avuto dubbi nei suoi confronti".

Nonostante la semifinale raggiunta e una squadra in piena corsa per l'Europa, Percassi non si sbilancia: "Non voglio sentire parlare di Coppa Italia, di Europa o di Champions. Pensiamo prima alla salvezza. Abbiamo 32 punti, dovremmo farcela. Per il resto lotteremo fino alla fine: il campionato è equilibrato, in Coppa Italia ci giocheremo le nostre chance". Sul futuro: "Il 2019 sarà un anno importante. Partiremo con i lavori nella curva nord e il prossimo anno sistemeremo la sud e la tribuna centrale. A fine febbraio inaugureremo poi la nuova struttura del settore giovanile". E a proposito di giovani: "Il lancio e la valorizzazione dei ragazzi del vivaio è vitale per un club come il nostro. Il ricambio è necessario. Kulusevski, primo 2000 della nostra storia, che ha debuttato contro il Frosinone è molto forte. Credo che Piccoli, attaccante del 2001, possa essere il prossimo".

