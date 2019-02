Calciomercato Roma, l'ombra di Sousa su Di Francesco: rifiutata l'Arabia

CALCIOMERCATO ROMA SOUSA / Sono ore decisive per il futuro della Roma e del tecnico Eusebio DiFrancesco. Il big match contro il Milan, in caso di sconfitta, potrebbe costare l'esonero al tecnico giallorosso finito pesantemente in discussione soprattutto dopo il clamoroso 7-1 rimediato in Coppa Italia contro la Fiorentina. Il day after la figuraccia, il confronto tra Monchi ed il presidente Pallotta ha portato ad una nuova conferma con fiducia a tempo.

Come riporta 'Rai Sport' infatti, salgono le quotazioni di chi potrebbe prendere il posto dell'attuale allenatore giallorosso. In particolare va tenuta sotto osservazione la pista che conduce a Paulo Sousa: il portoghese aspetta i giallorossi e la sfida di domani e intanto ha rifiutato una nuova offerta molto ricca dagli arabi dell'Al-Ain sperando di poter tornare in Serie A, magari proprio alla Roma. Parallelamente continua a circolare la candidatura di Panucci che accetterebbe anche un contratto da qui al termine della stagione con rinnovo legato al raggiungimento del quarto posto.

