CALCIOMERCATO MILAN CHAMPIONS / 70 milioni di euro per Lucas Paqueta e Krzysztof Piatek. Nessuno in Europa ha speso quanto il Milan. Non il Paris Saint-Germain, che ha sborsato "solo" 45 milioni, tutti per Leandro Paredes. Non le grandi d'Inghilterra, che hanno applicato un mercato al risparmio visto che le inglesi che hanno speso di più sono state Bournemouth (35 milioni di euro" e Newcastle (25). Non Bayern Monaco o Borussia Dortmund, che hanno deciso di puntare invece sui giovani, con il Lipsia che è stato il club tedesco a spendere di più (22 milioni di euro).

Ecco allora che sarà quantomai fondamentale per il Milan riuscire a conquistare un posto in Champions League. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Con la qualificazione alla competizione europea più prestigiosa, il club rossonero riuscirebbe ad ottenere preziosi ricavi che gli consentirebbero un notevole aiuto in vista del debito con la Uefa legato al Fair Play Finanziario. E' indubbio infatti che, nonostante una politica di investimento sui giovani e di ingaggi al risparmio, gli introiti europei agevolerebbero alcune operazioni, come il possibile riscatto di Bakayoko. Ecco perché la Champions, specie dopo un doppio investimento di questo tipo, diventa davvero fondamentale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui