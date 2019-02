CALCIOMERCATO INTER STANKOVIC PERISIC NAINGGOLAN / "Perisic va recuperato. E' un ragazzo d'oro". Non ha dubbi Dejan Stankovic. L'ex centrocampista dell'Inter ha parlato dell'attuale situazione del suo vecchio club a 'La Gazzetta dello Sport'. Il serbo ha sottolineato l'importanza nel recuperare Ivan Perisic, che sembra ormai in rotta con il club: "Ho vissuto male i fischi di San Siro nei suoi confronti. A volte si fa una dichiarazione di troppo e non pensi alle conseguenze. Anche io ho passato un periodo simile con Mancini in panchina, ma il ragazzo va recuperato, così come Nainggolan. I rigori si sbagliano, ma con lui in forma il centrocampo è tutta un'altra cosa. Come recuperarli? Lavorando duro. Se non sei al 100 per cento devi lasciare tutto ciò che hai in campo".

Sulla situazione attuale: "A San Siro contro laci sono rimasto male. I tifosi si aspettavano di passare il turno, ma ora non si può mollare. C'è ancora un'Europa League da giocare e l'Inter è tra le migliori squadre rimaste. Così come sono convinto che abbia giocatori di primo livello in tutti i reparti e possa rivelarsi l'anti-". Su: "Le voci sul cambio allenatore? In Italia è così da una vita. Sbagli due o tre gare e sei subito in discussione. Capitò pure anell'anno del Triplete dopo la sconfitta a Catania...". Sulla gara contro il: "è come un padre, cercherà di sfruttare le attuali difficoltà dei nerazzurri". Infine su: "Io il suo idolo? Mi fa piacere, è raro vedere un giovane come lui essere già leader in Italia. Nel suo futuro c'è solo luce. All'Inter? Magari...".