Calciomercato Inter, agente Candreva e il retroscena di gennaio

CALCIOMERCATO INTER AGENTE CANDREVA / Tra i vari mal di pancia di questo gennaio nerazzurro c'era anche quello di Antonio Candreva, indicato come possibile partente salvo poi rimanere all'Inter.

A fare il punto raccontando cos'è successo durante l'ultimo mercato, è l'agente del giocatore, Federico Pastorello, che ai microfoni di 'Rai Sport' spiega: "Diciamo che da quello che noi sappiamo è stato fatto un summit di mercato e alla fine la società in accordo con l'allenatore ha deciso che Candreva era un giocatore che doveva restare per dare un suo contributo. Fino ad oggi è stato magari poco utilizzato e magari in futuro lo potrà essere di più. Il ragazzo è un grande professionista ed il suo desiderio era restare per dare il suo contributo. Dopo è normale, le scelte le fa l'allenatore e Antonio è un grande professionista da questo punto di vista, quindi ha sempre accettato ogni decisione, anche se è normale che un calciatore voglia sempre giocare. Dal punto di vista del mercato è normale che quando un calciatore del suo livello venga poco utilizzato, le persone che lo gestiscono devono guardarsi attorno".