Calciomercato Napoli, allarme Hamsik: c'è un'altra offerta

CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / Non può ancora considerarsi scampato il pericolo Cina.

Chiuso il mercato in Serie A, Marekresta comunque al centro delle voci ed il timore che possa comunque lasciarerimane ed è concreto. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

A riferirlo è 'Rai Sport' che parla anche di una nuova offerta per il centrocampista slovacco: oltre al pressing costante del Guangzhou R&F infatti,anche l'Hebei Fortune dell'ex azzurro Ezequiel Lavezzi si starebbe facendo avanti. Il ruolo non più centrale del capitano potrebbe portare De Laurentiis ad abbassare le richieste per la cessione e nonostante da Napoli filtri ottimismo circa la permanenza di Hamsik, l'addio viene considerato ipotesi non impossibile. C'è tempo fino al 28 febbraio.

