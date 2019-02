Calciomercato Inter, Marotta-Spalletti: scatta l'ultimatum

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA SPALLETTI / Più di uno spiffero, più di una voce.

Le uscite pubbliche ed in diretta tv del tecnico Luciano, che ha commentato e contestato la decisione didi uscire allo scoperto sulla richiesta di cessione da parte di(e non solo su questo tema), conferma i dubbi sul rapporto tra l'allenatore dell'ed il nuovo Ad, reso ancor più teso dai risultati negativi dell'ultimo periodo. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Stando a quanto riferisce 'Tuttosport', a Spalletti sarebbe stato dato una sorta di ultimatum di tre partite con cui svoltare obbligatoriamente: Bologna, Parma e Rapid Vienna in Europa League. Risultati negativi in questo mini-ciclo, si legge, potrebbero essere fatali per il futuro del tecnico, soprattutto se Antonio Conte, primo nome in cima alla lista dei desideri per la successione del mister di Certaldo, dovesse aprire alla possibilità di prendere in corsa la guida della squadra. In ogni caso il ribaltone a fine stagione si fa sempre più concreto.

