CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO ALEX SANDRO / Il calciomercato non si ferma mai. Tantomeno per la Juventus, abituata a pianificare con grande anticipo le mosse in sede di mercato. Soprattutto se riguardano grandi nomi e colpi di un certo spessore, come quello a cui starebbe lavorando proprio in questi giorni la dirigenza juventina.

Stiamo parlando di, terzino brasiliano delda tempo nei radar bianconeri e grande amico di Cristiano. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

A riferirlo è 'Tuttosport', secondo cui in casa Juventus sarebbe già pronta un'offerta da 45 milioni di euro per convincere il Real a cedere il giocatore a cui verrà proposto un ingaggio da quasi 12 milioni di euro netti a stagione. Cifre importanti che la dirigenza juventina punta a raccogliere dalla cessione di Alex Sandro, sempre corteggiatissimo dalle big europee e che potrebbe fruttare i circa 50/55 milioni di euro con cui coprire l'esborso anche in termini di aumento del monte ingaggi. Si attendono sviluppi, mentre Marcelo continua a far trapelare di essere tentato dal progetto bianconero e sarebbe costantemente in contatto con l'amico CR7.

